Zahna - Der in Sachsen-Anhalt von einer Oberleitung beschädigte ICE mit Hunderten Reisenden an Bord soll nach Angaben des Landkreises Wittenberg abgeschleppt werden. Ein Schleppzug der Deutschen Bahn sei bereits eingetroffen und habe den Zug mit Druckluft aufgepumpt, sagte ein Sprecher. Der Zug solle in den Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg geschleppt werden. Von dort sollen die Betroffenen weiterreisen können. Das bestätigte auch ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.