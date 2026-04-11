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Bahn Landkreis: Beschädigter ICE soll abgeschleppt werden

Hunderte Reisende sitzen immer noch in einem Zug in Sachsen-Anhalt fest. Nun soll es laut Helfern vor Ort eine Lösung für sie geben.

Bahn: Landkreis: Beschädigter ICE soll abgeschleppt werden
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Ein ICE steckt wegen eines Oberleitungsschadens in Sachsen-Anhalt fest. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Zahna - Der in Sachsen-Anhalt von einer Oberleitung beschädigte ICE mit Hunderten Reisenden an Bord soll nach Angaben des Landkreises Wittenberg abgeschleppt werden. Ein Schleppzug der Deutschen Bahn sei bereits eingetroffen und habe den Zug mit Druckluft aufgepumpt, sagte ein Sprecher. Der Zug solle in den Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg geschleppt werden. Von dort sollen die Betroffenen weiterreisen können. Das bestätigte auch ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. 

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Nach ihm vorliegenden Informationen seien zwei Menschen an Bord wegen "Panik und Kreislauf" kollabiert, sagte der Landkreissprecher weiter. Die Bahn hatte von zwei Leichtverletzten gesprochen. 

Zuletzt hatte es von der Bahn geheißen, ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden und die Reisenden müssten in Bussen weiterfahren. Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle war am Mittag von einer gerissenen Oberleitung getroffen worden.