Bahn Wann wird die Bahn pünktlicher? Netzzustand weiter kritisch

Wie lange wird es dauern, bis sich die Pünktlichkeit spürbar bessert?

Das hängt stark davon ab, ob auch in den kommenden Jahren stets genug Geld für die Sanierungsarbeiten zur Verfügung steht. Grundsätzlich ist Geduld gefragt.

Bei Versprechen zu mehr Pünktlichkeit ist auch die Bahn selbst in den vergangenen Monaten vorsichtiger geworden. Im Herbst kassierten die neue Bahnchefin Palla und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) das bisherige Pünktlichkeitsziel ein und senkten es auf 70 Prozent im Jahr 2029. Der alte Bahnvorstand mit dem Vorsitzenden Richard Lutz hatte für 2027 noch 75 bis 80 Prozent als Ziel ausgegeben.

Im April 2026 erreichten die Züge des Fernverkehrs 64,4 Prozent der Halte rechtzeitig, also mit maximal 5:59 Minuten Verspätung. Absehbar dürfte es für die Bahn dieses Jahr bereits eine Herausforderung sein, eine Pünktlichkeitsquote von mehr als 60 Prozent im gesamten Jahr zu erreichen.

Wurde auch der Zustand der Bahnhöfe betrachtet?

Ja, große Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab es aber nicht. Die Zustandsnote liegt für 2025 bei 2,96 - das sind 0,07 Punkte weniger als 2024. Besonders die Empfangsgebäude sind in keinem guten Zustand und bekommen im Bericht die Note 3,55 (2024: 3,58). Um Personenaufzüge ist es ähnlich schlecht bestellt (3,56). Schlechte Noten gab es auch für den Zustand der Rolltreppen: Von den 1.025 bewerteten Anlagen wurden 489 als erneuerungsbedürftig (Note 4) eingestuft, 112 sogar als dringend erneuerungsbedürftig (Note 5).