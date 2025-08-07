Bahn in Deutschland: Thüringen auf Platz 1 beim Schienennetz

Der Zustand des Schienennetzes in Thüringen ist deutlich besser als im Bundesdurchschnitt. Der Freistaat belegt Platz 1 unter den 16 Bundesländern und das zum dritten Mal in Folge. Das zeigt eine Übersicht, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach bewertet die Deutsche Bahn die Thüringer Bahnanlagen mit der Schulnote 2,61. Im Vergleich zu 2023 hat sich der Zustand der Infrastruktur erstmals wieder leicht verbessert, damals bekam Thüringen eine 2,64. 2021 hatte das Land noch eine 2,52 geschafft, im Jahr darauf eine 2,59.