Bahn in Deutschland Thüringen auf Platz 1 beim Schienennetz

Thomas Wüpper

Nirgendwo in Deutschland ist das Schienennetz in einem besseren Zustand als in Thüringen. Warum ist das so? Das Bundesverkehrsministerium hat die Daten.

 
Bahn in Deutschland: Thüringen auf Platz 1 beim Schienennetz
Ein ICE auf der Massetalbrücke im Thüringer Wald. Die keine acht Jahre alte Schnellfahrstrecke ist einer der Gründe für den guten Gesamtzustand des Schienennetzes im Freistaat. Foto: picture alliance/dpa

Der Zustand des Schienennetzes in Thüringen ist deutlich besser als im Bundesdurchschnitt. Der Freistaat belegt Platz 1 unter den 16 Bundesländern und das zum dritten Mal in Folge. Das zeigt eine Übersicht, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. Demnach bewertet die Deutsche Bahn die Thüringer Bahnanlagen mit der Schulnote 2,61. Im Vergleich zu 2023 hat sich der Zustand der Infrastruktur erstmals wieder leicht verbessert, damals bekam Thüringen eine 2,64. 2021 hatte das Land noch eine 2,52 geschafft, im Jahr darauf eine 2,59.

„Am schlechtesten ist auch in Thüringen der Zustand der Stellwerke, ansonsten ist die Entwicklung weitestgehend in Ordnung“, sagte Matthias Gastel unserer Redaktion. Der Verkehrsexperte der Bundestags-Grünen hat die regionalen Vergleichszahlen aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erhalten. Die Rangliste zeigt, dass Ostdeutschland bis heute von der Modernisierung der DDR-Infrastruktur nach der Wiedervereinigung profitiert.

Unsere Empfehlung für Sie

Deutsche Bahn: Bahnchef sieht milliardenschwere Finanzlücke bis 2029

01.07.2025 06:32 Deutsche Bahn Bahnchef sieht milliardenschwere Finanzlücke bis 2029

Die Bahn bekommt Milliarden aus dem Sondervermögen des Bundes. Das Geld wird dringend gebraucht, um das marode Schienennetz zu sanieren.

Alle sechs ostdeutschen Bundesländer führen die Rangliste an. Die besten Bewertungen bekommen nach Thüringen Sachsen-Anhalt (2,62) und Sachsen (2,69). Dann folgen Berlin (2,80) sowie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (2,84). In Westdeutschland ist das Schienennetz in deutlich schlechterem Zustand. Noch am besten stehen Hessen (2,90) und Bayern (3,00) da, der süddeutsche Freistaat liegt genau im Bundesdurchschnitt. Am schlechtesten ist der Zustand des Schienennetzes in Nordrhein-Westfalen (3,27). Schleswig-Holstein (3,23), Hamburg (3,27) und Bremen (3,29).

Auf Thüringen entfallen 1372 Kilometer (4,1 Prozent) des bundeseigenen Bahnnetzes von 33 400 Kilometern. Die Schienennetze wurden über Jahrzehnte von Politik und Deutscher Bahn vernachlässigt. Die DB ist seit der Bahnreform 1994 für die Infrastruktur verantwortlich und erhält dafür jedes Jahr Milliardenbeträge vom Steuerzahler.

Unsere Empfehlung für Sie

Vier Jahre länger: Bis 2035 – Bahn plant mit längerer Generalsanierung

25.06.2025 14:44 Vier Jahre länger Bis 2035 – Bahn plant mit längerer Generalsanierung

Bis 2031 wollte die Bahn mehr als 40 hoch belastete Strecken umfassend modernisieren. Der Zeitplan galt als ambitioniert und soll nun gestreckt werden - zulasten der Fahrgäste?

Inzwischen hat DB-Chef Richard Lutz eine Modernisierungsoffensive gestartet, mit ersten Erfolgen, aber weiterhin großem Verbesserungsbedarf. Der Sanierungsstau, um den Verfall und Verschleiß aufzuhalten, wird auf 90 Milliarden Euro veranschlagt.

Die DB-Tochter Infra-Go bewertet Bahnanlagen jedes Jahr in einem Zustandsbericht. 2024 wurde das Schienennetz erstmals seit Jahren nicht schlechter, sondern mit der Gesamtnote 3,00 leicht besser eingestuft als im Vorjahr. Das Flächennetz lag bundesweit bei 2,96, die hochbelasteten Hauptkorridore bekamen nur 3,05. Bessere Noten gab es für den Gleis- und Oberbau sowie die Weichen, hier wird nun vieles erneuert.

Unsere Empfehlung für Sie

Schranke kaputt: Schreckmomente am Bahnübergang

20.11.2024 12:22 Schranke kaputt Schreckmomente am Bahnübergang

Am Sonntag (17. November) fiel am Bahnübergang in Wernshausen zeitweise die Schrankenanlage aus. Die Lokführer hupten, was das Zeug hielt. Einigen Autofahrern fuhr dennoch der Schreck in die Glieder.

Problemfall Stellwerke

Mit der ICE-Piste Mannheim–Frankfurt wurde zudem der erste Hauptkorridor generalsaniert, was dessen Zustandsnote von 3,70 auf 2,19 verbesserte. Anfang August hat die Sanierung und neunmonatige Vollsperrung der Strecke Berlin–Hamburg begonnen. 39 weitere Korridore sollen folgen, der Zeitraum dafür wurde allerdings von sechs auf zwölf Jahre bis 2036 gestreckt.

In Thüringen fällt vor allem der immer schlechtere Zustand der Stellwerke auf. Von 2021 bis 2024 sackte die Note von 3,1 auf 3,5 ab, liegt aber immer noch deutlich besser als der Bundesdurchschnitt von 4,1. Im Bund wie im Freistaat ist keines der elf bewerteten Gewerke in schlechterem Zustand als die Stellwerke, deren Modernisierung und Digitalisierung schon lange als überfällig gilt. Doch Mahnungen von Experte verhallten lange, ohne dass die wechselnden Regierungen und Verkehrsminister handelten.

Unsere Empfehlung für Sie

Bahn-Senke: Neue Trasse wird bei Oberrohn geplant

08.05.2024 15:41 Bahn-Senke Neue Trasse wird bei Oberrohn geplant

Die erdfallgefährdete Bahnstrecke zwischen Bad Salzungen und Eisenach soll dauerhaft erhalten werden. Staatsminister und Ostbeauftragter Carsten Schneider sagt jetzt für die Problemlösung seine Unterstützung zu.

Die zweitschlechteste Note bei den Bahnanlagen in Thüringen bekommen die Bahnübergänge (3,2). Die Bewertung ist leicht abgesackt. Ansonsten werden alle Gewerke deutlich besser als im Westen eingestuft. Das gilt für die Oberleitungen (2,1) ebenso wie für Weichen (2,6), Tunnel (1,6) und Stützbauwerke (2,0). Bei den Brücken (2,6) ist die Note seit vier Jahren unverändert, bei den Gleisen (2,7) gibt es eine Verbesserung,

Mit Blick auf die bundesweit oft veralteten Stellwerke und den hohen Ersatzbedarf mahnt Gastel, dass die Zahl an Signal- und Betriebsstörungen unter der schwarz-roten Bundesregierung weiter zuzunehmen drohe. Der Bahnexperte fragt sich zudem, ob die Industrie in der Lage ist, den Ersatz von so vielen Stellwerken zu stemmen. Die längerfristige Finanzierung sei daher umso wichtiger, denn nur dann würden die nötigen Planungs- und Baukapazitäten aufgebaut.