Bahn Hildburghausen: 30-Kilometer-Umleitung ist abgesagt

Es war alles vom Landratsamt Hildburghausen organisiert: Die Buslinien können durch die Baustelle fahren, Einbahnstraßen wurden aufgehoben und für Autos eine 30 Kilometer lange Umleitung angelegt.
Die Bahn kann nicht. Ab Montag sollte die Bundesstraße 89 in Hildburghausen wegen Arbeiten am Gleis gesperrt werden. Der Termin ist am Donnerstag überraschend geplatzt.
Es war alles vom Landratsamt Hildburghausen organisiert: Die Buslinien können durch die Baustelle fahren, Einbahnstraßen wurden aufgehoben und für Autos eine 30 Kilometer lange Umleitung angelegt.
Nach der Werbung weiterlesen
Eine Woche sollte die Bundesstraße 89 am Ortseingang von Hildburghausen gesperrt sein, weil die Bahn Eisenbahnschwellen wechseln wollte und Stopfarbeiten am Gleisbett vorhatte. Die Trasse verläuft in Hildburghausen-Häselrieth über die wichtige Bundesstraße.
Am Donnerstag musste das Landratsamt Hildburghausen einen Rückzieher bekannt geben: Aus der Baustelle ab 17. November wird erst mal nichts. Der Firma fehlt ein bestimmtes Baumaterial, wie es aus der Behörde heißt.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Voraussichtlich im Frühjahr 2016 werden die Arbeiten am Gleisbett nachgeholt. Wenn bis dahin das Material vollständig zur Verfügung steht.
Schon im Oktober haben Autofahrer mit Baustellen-Hick-Hack Nerven auf der B89 gelassen. Schlechtes Wetter hat damals den Arbeitern an der Ortsdurchfahrt einen Strich durch die Rechnung gemacht und für eine Verzögerung der Umleitung ider nördlichen Ortsdurchfahrt verursacht.