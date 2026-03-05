München (dpa/lby) - Neben einem Hangrutsch schränken in der nächsten Zeit auch Bauarbeiten den Verkehr auf der Bahnstrecke von München über Holzkirchen nach Rosenheim kräftig ein. Wegen der Erneuerung von Weichen fallen etwa an diesem Freitag sowie in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag alle Züge der Linie RB 58 zwischen München und Holzkirchen sowie retour aus. Darüber hinaus kommt es der Bayerischen Regiobahn (BRB) zufolge zu Fahrplanänderungen und dem Wegfall bestimmter Haltestellen, etwa der für den Umstieg auf die S-Bahn wichtigen Donnersberger Brücke in München.