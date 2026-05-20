Bahn-Großprojekt Bei Milliardenprojekt Augsburg-Ulm noch viele Fragen offen

Worüber soll der Bundestag nun entscheiden?

Den Abgeordneten liegt ein mehr als 330 Seiten starkes Dokument vor, in dem die bisherigen Planungsschritte dargelegt werden. Zudem wird erläutert, welche ergänzenden Forderungen aus welchen Gründen abgelehnt werden. Letztlich soll das Parlament die weiteren Schritte für die von der Bahn favorisierte Vorzugsvariante freigeben. Dies wäre ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Realisierung. Anschließend könnte die Detailplanung beginnen.

Wann könnte die neue ICE-Strecke in Betrieb gehen?

Auch wenn es ein positives Votum aus Berlin gibt, wird es noch viele Jahre dauern, bis der erste Zug auf der Strecke fährt. Dies liegt auch daran, dass die Finanzierung noch völlig ungewiss ist, da das Bundesverkehrsministerium für den Ausbau von Bahnstrecken in den kommenden Jahren Milliardenlücken in der Finanzplanung sieht.

Unabhängig von dem Neubau plant die DB allerdings auch die Sanierung der historischen Altstrecke, die für den Regionalverkehr große Bedeutung behalten wird. Dieses Projekt ist Teil der laufenden Generalsanierung wichtiger Schienenabschnitte in ganz Deutschland. Die Strecke Augsburg-Ulm sollte ursprünglich 2030 modernisiert werden, mittlerweile ist das Vorhaben jedoch auf das Jahr 2034 verschoben worden.