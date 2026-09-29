Bahn-Generalsanierung: Bald 14 Monate Bahn-Sperrung zwischen Hannover und Berlin

Berlin - Auf Fahrgäste der Deutschen Bahn kommen ab diesem Freitag zwischen Berlin und Hannover erhebliche Einschränkungen zu. Für 14 Monate ist die Strecke aufgrund aufwendiger Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Züge werden über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet und brauchen rund 80 Minuten länger, wie die Bahn mitteilte. Das betrifft auch Fahrgäste, die mit dem ICE zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Wer etwa von der Hauptstadt nach Düsseldorf fahren möchte, ist dann mindestens fünfeinhalb Stunden unterwegs.