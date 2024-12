Bahn: Fahrdienstleiterin betrunken - Lokführer wählt Notruf

Kühbach (dpa/lby) - Die Polizei ermittelt gegen eine Fahrdienstleiterin am Bahnhof Kühbach, die in der Nacht mutmaßlich stark alkoholisiert im Dienst war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilte. Die Frau habe zudem Wahrnehmungsschwierigkeiten gehabt. Inwieweit Passagiere und Züge in Gefahr waren, werde derzeit noch ermittelt, hieß es von der Bundespolizei.