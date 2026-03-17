Bahn: Erste Züge im Pegnitztal fahren ab Mai wieder

Nürnberg (dpa/lby) - Nach der Sperrung des Bahnverkehrs wegen Schäden an Eisenbahnbrücken im fränkischen Pegnitztal sollen die Züge auf einem Teil der Strecke zwischen Hersbruck und Pegnitz bald wieder rollen. Zwischen Hersbruck und Neuhaus sollen bereits ab Anfang Mai wieder durchgehend Züge fahren, teilte die Bahn mit. Auf diesem Abschnitt müssten Reisende dann nicht mehr auf Ersatzbusse ausweichen. Auf der gesamten Strecke soll es nach dem Ende der Sommerferien (Mitte September) wieder Zugverkehr geben.