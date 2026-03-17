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  4. Erste Züge im Pegnitztal fahren ab Mai wieder

Bahn Erste Züge im Pegnitztal fahren ab Mai wieder

Die historischen Bahnbrücken im Pegnitztal sind marode. Sie mussten zumindest stabilisiert werden. Im Mai sollen wieder Züge darüber rollen.

Bahn: Erste Züge im Pegnitztal fahren ab Mai wieder
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Nach der Stabilisierung von Brücken sollen im Mai wieder erste Züge rollen (Archivbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach der Sperrung des Bahnverkehrs wegen Schäden an Eisenbahnbrücken im fränkischen Pegnitztal sollen die Züge auf einem Teil der Strecke zwischen Hersbruck und Pegnitz bald wieder rollen. Zwischen Hersbruck und Neuhaus sollen bereits ab Anfang Mai wieder durchgehend Züge fahren, teilte die Bahn mit. Auf diesem Abschnitt müssten Reisende dann nicht mehr auf Ersatzbusse ausweichen. Auf der gesamten Strecke soll es nach dem Ende der Sommerferien (Mitte September) wieder Zugverkehr geben. 

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Das Pegnitztal wird von mehreren historischen Stahlbrücken überspannt. Ein Teil davon ist so marode, dass die Sicherheit des Zugverkehrs nicht mehr gegeben war. Die Brücken wurden und seit der Sperrung im September vergangenen Jahres stabilisiert. Gleichzeitig liefen die Planungen für eine grundlegende Erneuerung der Bauwerke. Die Planfeststellungsanträge würden schrittweise beim Eisenbahnbundesamt eingereicht. 

Aus der Politik war erhebliche Kritik an der Deutschen Bahn laut geworden. Die Modernisierungsmaßnahmen seien verschleppt worden und hätten schließlich zu erheblichen Belastungen geführt, etwa für Berufspendler.