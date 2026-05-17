Bahn: Defekter Waggon in Aschaffenburg behindert Bahnverkehr

Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein defekter Tankwaggon hat in Aschaffenburg eine vorübergehende Sperrung des Bahnhofs ausgelöst. Demnach war aus einem in der Nacht abgestellten Güterwaggon Methanol ausgelaufen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Würzburg sagte. Ein Lokführer bemerkte das am Vormittag und meldete den Defekt. Ein größeres Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Spezialkräften rückte an, der Bahnhof wurde gesperrt.