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Bahn Defekter Waggon in Aschaffenburg behindert Bahnverkehr

Wegen drohender Gefahr durch einen defekten Tankwaggon wird der Bahnhof Aschaffenburg vorübergehend gesperrt. Doch der Einsatz endet schnell.

Bahn: Defekter Waggon in Aschaffenburg behindert Bahnverkehr
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In Aschaffenburg war der Bahnhof wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein defekter Tankwaggon hat in Aschaffenburg eine vorübergehende Sperrung des Bahnhofs ausgelöst. Demnach war aus einem in der Nacht abgestellten Güterwaggon Methanol ausgelaufen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Würzburg sagte. Ein Lokführer bemerkte das am Vormittag und meldete den Defekt. Ein größeres Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Spezialkräften rückte an, der Bahnhof wurde gesperrt.

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Das Problem wurde den Angaben zufolge schnell behoben und die Sperrung des Bahnhofs laut Bundespolizei um 11.42 Uhr aufgehoben. Die DB Regio warnte auf X vor Folgeverspätungen. Methanol ist ein für viele industrielle Anwendungen benötigter Alkohol und sowohl giftig als auch feuergefährlich.