Bahn Defekte Lok – Regionalexpress strandet mit 300 Fahrgästen
dpa 06.02.2026 - 15:50 Uhr
Eine defekte Regionalbahn sorgt für einen unfreiwilligen Zwischenstopp: 300 Fahrgäste stranden, weil Rauch aus der Lok aufsteigt. Wie es für sie weiterging.
Wie die Bundespolizei berichtete, mussten die Fahrgäste mit Unterstützung von den angrenzenden Feuerwehren aus dem Zug gebracht werden. Die DB organisierte Busse, die die Passagiere zum Bahnhof nach Weiden brachten. Wegen des liegengebliebenen Zuges blieb die Strecke in Richtung Süden für eine längere Zeit gesperrt.