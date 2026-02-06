Bahn: Defekte Lok – Regionalexpress strandet mit 300 Fahrgästen

Altenstadt (dpa/lby) - Auf einer Bahnfahrt von Hof nach München sind rund 300 Passagiere in der Oberpfalz gestrandet. Der Regionalexpress der Deutschen Bahn (DB) blieb in Altenstadt an der Waldnaab im Bahnhof liegen, weil die Lokomotive defekt war und Rauch austrat.