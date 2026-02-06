 
Eine defekte Regionalbahn sorgt für einen unfreiwilligen Zwischenstopp: 300 Fahrgäste stranden, weil Rauch aus der Lok aufsteigt. Wie es für sie weiterging.

Bahn: Defekte Lok – Regionalexpress strandet mit 300 Fahrgästen
Feuerwehrleute halfen bei der Evakuierung des Zuges. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Altenstadt (dpa/lby) - Auf einer Bahnfahrt von Hof nach München sind rund 300 Passagiere in der Oberpfalz gestrandet. Der Regionalexpress der Deutschen Bahn (DB) blieb in Altenstadt an der Waldnaab im Bahnhof liegen, weil die Lokomotive defekt war und Rauch austrat.

Wie die Bundespolizei berichtete, mussten die Fahrgäste mit Unterstützung von den angrenzenden Feuerwehren aus dem Zug gebracht werden. Die DB organisierte Busse, die die Passagiere zum Bahnhof nach Weiden brachten. Wegen des liegengebliebenen Zuges blieb die Strecke in Richtung Süden für eine längere Zeit gesperrt.