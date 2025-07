Bahn: Böschungsbrand: ICE-Strecke bis ins Wochenende eingeschränkt

Seebergen/Leipzig (dpa/th) - Die Einschränkungen wegen Brandschäden auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und Eisenach werden bis ins Wochenende andauern. Die nötigen Reparaturen an der Leit- und Sicherungstechnik seien so umfangreich, dass die Arbeiten länger dauerten, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Leipzig mit. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Anlagen am Samstag wieder in Betrieb zu nehmen. Der Ersatzfahrplan im Nah- und Fernverkehr bleibe deshalb bis aus Weiteres bestehen. Reisenden empfiehlt die Bahn sich vor Fahrtantritt online auf bahn.de oder in der DB Navigator-App zu informieren.