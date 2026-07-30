Berlin - Die krisengebeutelte Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn im Kernbereich erzielt - zum ersten Mal seit sieben Jahren. Der bundeseigene Konzern habe für das Kerngeschäft im Zeitraum von Januar bis Juni ein Plus im dreistelligen Millionenbereich verbucht, berichteten "Bild" und "Spiegel" in der Nacht. Im ersten Halbjahr 2025 waren bei der Bahn Verluste von rund 760 Millionen Euro aufgelaufen. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.