Darüber hinaus zählte die Bahn im ersten Halbjahr 2026 den Berichten nach rund 960 Millionen Fahrgäste - laut 17 Millionen mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord. Als Hauptgrund nennt die Zeitung die Entwicklung bei den Kraftstoffpreisen. Vor allem Pendler im Nahverkehr seien laut Einschätzung der Bahn vom Auto auf die Bahn umgestiegen. Während Benzin in den vergangenen Monaten immer teurer wurde, seien die Preise bei der Bahn stabil geblieben. Auch im Fernverkehr habe die Nachfrage seit April deutlich zugelegt.