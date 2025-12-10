Bahn-Baustelle: Schnellere Fahrten - Bahnstrecke Berlin-Halle wird geöffnet

Berlin - Die Bahnverbindung zwischen Berlin und Halle ist nach fast drei Monaten Baustelle ab Sonntag wieder am Netz. Nach aktuellem Stand kann die Anhalter Bahn ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag wieder wie geplant befahren werden, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte. Dadurch können Pendlerinnen und Pendler ab Sonntag wieder deutlich schneller zwischen Berlin und Halle hin- und herfahren. Auch zwischen Berlin und Leipzig verkürzt sich die Fahrzeit deutlich. Zudem halten dann auch wieder Fernzüge in Lutherstadt Wittenberg.