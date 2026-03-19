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Bahn Bauarbeiten und Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Zwickau

Die Sanierung eines fünf Kilometer langen Streckenabschnitts wird abgeschlossen – und dafür ab April gesperrt. Wo Pendler zwischen Leipzig, Altenburg und Zwickau mit Einschränkungen rechnen müssen.

Bahn: Bauarbeiten und Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Zwickau
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Ab dem 3. April müssen Pendler zwischen Leipzig, Altenburg und Zwickau mit Ausfällen und Ersatzverkehr rechnen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig/Altenburg - Bahnreisende und Pendler müssen sich auf der Verbindung zwischen Leipzig und Zwickau ab dem kommenden Monat auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten an der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale wird vom 3. April ab 22 Uhr bis zum Abend des 17. Mai der Abschnitt von Neukieritzsch bis zum ostthüringischen Altenburg gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind demnach die Linien S5 und S5X. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, heißt es weiter. 

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Über 200 Brücken im Fokus der Bauarbeiten

Hintergrund der Streckensperrung ist die umfangreiche Sanierung des betroffenen fünf Kilometer langen Streckenabschnitts samt neuer Gleise, Bahnsteige, Brücken, Personentunnel, Oberleitungsanlagen und Lärmschutzwände. 

Die Sachsen-Franken-Magistrale umfasst nach Angaben der Deutschen Bahn insgesamt rund 288 Kilometer Schienennetz. Zu ihr gehören die Streckenabschnitte Dresden – Hof und Leipzig – Werdau. Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Strecke werden 32 elektronische Stellwerke errichtet und 223 Brücken erneuert oder saniert. Ziel ist eine Erhöhung der Reisegeschwindigkeit der Züge von 120 auf 160 Kilometer pro Stunde und eine entsprechende Verringerung der Fahrzeit.