Bahn: Bauarbeiten und Ersatzverkehr zwischen Leipzig und Zwickau

Leipzig/Altenburg - Bahnreisende und Pendler müssen sich auf der Verbindung zwischen Leipzig und Zwickau ab dem kommenden Monat auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten an der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale wird vom 3. April ab 22 Uhr bis zum Abend des 17. Mai der Abschnitt von Neukieritzsch bis zum ostthüringischen Altenburg gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sind demnach die Linien S5 und S5X. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, heißt es weiter.