 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Bahn Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof in Würzburg teilweise gesperrt. Für eine Strecke wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Bahn: Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr
1
Der Zugverkehr ist gestört. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Würzburg (dpa/lby) - Der Würzburger Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Demnach gibt es einen Notarzteinsatz. Die Züge der Linie RB53 verkehrten nur zwischen Veitshöchheim - Gemünden (Main). Die Linie RE54 werde zwischen Schweinfurt Hbf - Gemünden (Main) ohne Halt umgeleitet oder wende aus Richtung Aschaffenburg Hbf in Gemünden (Main). Die Züge der Linie RE55 würden zwischen Würzburg Hbf - Gemünden (Main) ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Nach der Werbung weiterlesen

Ersatzverkehr und Ausfälle erwartet

Für die Strecke Würzburg Hbf - Gemünden (Main) werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Man solle mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen, hieß es weiter. Die Ursache für den Notarzteinsatz war laut der Bundespolizei zunächst unklar.