Bahn: Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale wieder zweigleisig

Leipzig - Die Bauarbeiten auf der Eisenbahnstrecke zwischen Regis-Breitingen und Treben-Lehma (Landkreis Altenburger Land) sind planmäßig abgeschlossen. Fahrgäste und Anwohner würden gleichermaßen von einer deutlich leistungsfähigeren und modernen Infrastruktur profitieren, gab die Deutsche Bahn bekannt. Die Strecke ist nun durchgängig zweigleisig befahrbar. Zudem wurden die Stationen aufgewertet und bieten etwa verbesserte Fahrgastinformationen sowie einen stufenfreien Einstieg. Schallschutzwände entlang der Strecke tragen spürbar zur Reduzierung der Lärmbelastung für die Anwohner bei, hieß es. Bis zum Herbst sollen noch Restarbeiten erfolgen.