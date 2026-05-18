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  6. Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale wieder zweigleisig

Bahn Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale wieder zweigleisig

Mehr Tempo, weniger Lärm: Vom Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale sollen Reisende und Anwohner gleichermaßen profitieren.

Bahn: Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale wieder zweigleisig
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Die Bauarbeiten an einem Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale sind abgeschlossen. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Leipzig - Die Bauarbeiten auf der Eisenbahnstrecke zwischen Regis-Breitingen und Treben-Lehma (Landkreis Altenburger Land) sind planmäßig abgeschlossen. Fahrgäste und Anwohner würden gleichermaßen von einer deutlich leistungsfähigeren und modernen Infrastruktur profitieren, gab die Deutsche Bahn bekannt. Die Strecke ist nun durchgängig zweigleisig befahrbar. Zudem wurden die Stationen aufgewertet und bieten etwa verbesserte Fahrgastinformationen sowie einen stufenfreien Einstieg. Schallschutzwände entlang der Strecke tragen spürbar zur Reduzierung der Lärmbelastung für die Anwohner bei, hieß es. Bis zum Herbst sollen noch Restarbeiten erfolgen. 

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Der Abschnitt ist Teil der Sachsen-Franken-Magistrale. Sie erstreckt sich über rund 288 Kilometer und verbindet mit den Streckenabschnitten Dresden–Hof und Leipzig–Werdau die Bundesländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit Bayern und Baden-Württemberg. Die DB erneuert die Strecken, um sie an künftige Anforderungen des Regional- und Fernverkehrs sowie des Güterverkehrs anzupassen, hieß es. Dafür werden auch 32 elektronische Stellwerke errichtet und 223 Eisenbahnbrücken saniert. Nach dem Ausbau können die Züge dort mit Tempo 160 statt wie bisher 120 fahren.