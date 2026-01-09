Bahn: Ab Montag Baustelle auf der Bahnstrecke München-Kufstein

Rosenheim/Holzkirchen (dpa/lby) - Nach der Entgleisung eines Güterzuges an Silvester kommt es von Montag an auf der Bahnstrecke von München über Rosenheim nach Kufstein zu Einschränkungen. Weil ein Streckenabschnitt nur eingleisig befahrbar ist, entfallen dann einige Fahrten der Linie RB 54 zwischen Rosenheim und Kufstein und werden durch Busse ersetzt. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mit Sitz in Holzkirchen mitteilte, ist das Ende der Bauarbeiten noch nicht bekannt.