 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Ab Montag Baustelle auf der Bahnstrecke München-Kufstein

Bahn Ab Montag Baustelle auf der Bahnstrecke München-Kufstein

Auf der Strecke von der Landeshauptstadt ins Inntal war ein Güterzug entgleist. Die Reparaturarbeiten werden sich auf die Fahrgäste auswirken. Los geht es am Montag - mit offenem Ende.

Bahn: Ab Montag Baustelle auf der Bahnstrecke München-Kufstein
1
Nach der Entgleisung eines Güterzuges kommt es auf der Strecke München - Rosenheim - Kufstein zu Bauarbeiten. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Rosenheim/Holzkirchen (dpa/lby) - Nach der Entgleisung eines Güterzuges an Silvester kommt es von Montag an auf der Bahnstrecke von München über Rosenheim nach Kufstein zu Einschränkungen. Weil ein Streckenabschnitt nur eingleisig befahrbar ist, entfallen dann einige Fahrten der Linie RB 54 zwischen Rosenheim und Kufstein und werden durch Busse ersetzt. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mit Sitz in Holzkirchen mitteilte, ist das Ende der Bauarbeiten noch nicht bekannt.

Nach der Werbung weiterlesen

Bis dahin fahren Züge und Busse teils zu anderen Zeiten als die Fahrgäste es vom Regelfahrplan gewohnt sind. Der Sonderfahrplan findet sich auf der Webseite der BRB unter www.brb.de.