Die Straßen Am Wehr, Spitalweg, Steinweg und die Werrastraße treffen alle auf einer Kreuzung zusammen. Diese war voriges Jahr wegen des Straßenbaus im Steinweg monatelang gesperrt, eine kilometerweite Umleitung die Folge. Im Dezember erfolgte die Verkehrsfreigabe der Straße. Nun werden Restarbeiten fertiggestellt. Am Mittwoch war dafür nach der Winterpause Baubeginn. In den kommenden drei Wochen werden am Steinweg zunächst der alte Bürgersteig aufgenommen, im unterirdischen Bauraum Elektroleitungen sowie Leerrohre und Glasfaserkabel verlegt.