Zuletzt war in Thüringen von einem größeren Bearbeitungsstau bei Bafög-Anträgen die Rede, die Bearbeitungszeit betrug im Schnitt mehr als ein halbes Jahr. Studierende klagten, dass es teilweise mehr als ein Jahr dauerte, bis Geld ausgezahlt wurde. Mit einer Petition hatten Studierende in Thüringen eine schnelle Lösung der Bafög-Probleme verlangt. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Teichert hatte eine Besserung der Situation für Mitte 2026 in Aussicht gestellt.