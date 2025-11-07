Erfurt (dpa/th) - Angesichts vieler unbearbeiteter Bafög-Anträge fordert der Thüringer Lehrerverband eine finanzielle Absicherung von betroffenen Studierenden. "Das Bafög-System ist überlastet, und die Leidtragenden sind die Studierenden", sagte der Landesvorsitzende des Thüringer Lehrerverbands, Tim Reukauf. Es sei kurzfristig die Einführung eines Bafög-Notfallmechanismus nötig, der Zahlungsverzögerungen überbrückt. Langfristig fordert der Lehrerverband weniger Bürokratie. Die Bearbeitungszeit müsse gesetzlich begrenzt werden, die Kommunikation zwischen Antragstellenden und Ämtern sollte aus Sicht des Verbands digital sein.