Üblicherweise trainieren sie ihre Ausdauer bei einer Laufrunde und stählen ihre Muskeln bei Fitnesseinheiten. Zwei Trainingsstunden der ganz anderen Art brachten die Acht- bis Zehntklässler des Oberhofer Sportgymnasiums jüngst hinter sich. Anstatt mit Skiern oder Rennschlitten waren sie am Donnerstag mit Hacken und Schaufeln unterwegs, um zwischen ihrem Schulgebäude und der Tambacher Straße 30 große Bäume in die Erde zu bringen.