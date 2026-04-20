Rund 100 engagierte Helferinnen und Helfer beteiligten sich am Samstag an der Pflanzaktion, die ein klares Ziel verfolge: den Aufbau eines stabilen, zukunftsfähigen Mischwaldes. Gepflanzt wurden an diesem Tag allerdings ausschließlich Lärchen, die als Grundgerüst für den neuen Wald dienen sollen. Dabei wurde bewusst ein anderer Pflanzverband gewählt als bisher üblich. Während klassisch in einem Verband von etwa 2 x 1,5 Metern gepflanzt wird, entschieden sich die Organisatoren diesmal für einen sogenannten Weitverband von 4 x 4 Metern.