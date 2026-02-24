Bätzing-Nachfolge: Katholische Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden

Würzburg - Die Deutsche Bischofskonferenz will am Dienstag einen neuen Vorsitzenden wählen. Der Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Georg Bätzing soll um 11.30 Uhr in Würzburg vorgestellt werden.
Die katholische Kirche in Deutschland bekommt ein neues Gesicht: In Würzburg wählen die Bischöfe am Vormittag einen neuen Vorsitzenden. Einige Namen kursieren schon.
Offizielle Nachfolge-Kandidaten gibt es nicht, die Wahl des neuen Vorsitzenden gilt als offen. Oberhirten, die immer wieder genannt werden, sind: Udo Bentz aus Paderborn, Peter Kohlgraf aus Mainz, Franz-Josef Overbeck aus Essen, Heiner Wilmer aus Hildesheim und Michael Gerber aus Fulda.
Der Limburger Bischof Bätzing hatte sich entschlossen, nicht wieder anzutreten. Er war 2020 für sechs Jahre gewählt worden und gehört zum Reformerflügel unter den Bischöfen. Zuletzt hatte es zunehmend Widerstand gegen ihn gegeben. Die katholischen Bischöfe halten derzeit in Würzburg ihre Frühjahrsvollversammlung ab.