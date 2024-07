Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Braunbär Mykhailo hat im Alternativen Bärenpark in Worbis erste Gehversuche in dem Außenbereich seiner Freianlage unternommen. Das Tier war in den vergangenen sechs Wochen zuerst in einem Quarantänequartier und anschließend in einer Eingewöhnungsstation untergebracht, sagte Christopher Schmidt vom Träger des Parks, der Stiftung für Bären – Wildtier und Artenschutz. Nun war es so weit und der Schieber zum Außenbereich wurde geöffnet.