Bären-Alarm Rekordzahl an Todesfällen - Japan bläst zur Bärenjagd

Seit Jahren kommt es vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Als Gründe werden die zunehmende Aufgabe von Agrarflächen und die Entvölkerung ländlicher Gebiete im Zuge der Überalterung und des allgemeinen Bevölkerungsrückgangs genannt. Ein weiterer Grund, warum sich hungrige Bären inzwischen immer häufiger auch in Wohngebiete vorwagen, ist Experten zufolge jedoch, dass sie nicht genug Nahrung in den Bergwäldern finden. So mangele es wohl auch infolge des Klimawandels an Bucheckern.