Bär unterwegs?: Mögliche Bärenspur im Allgäu – Behörden warnen Wanderer

Bären wandern meist aus dem Trentino ein

Die Bären wandern meist aus dem Trentino in Italien ein. Dort läuft ein Wiederansiedlungsprojekt, mittlerweile leben dort mehr als 100 Tiere. Etwa seit 2014 kam es in der beliebten Urlaubsregion auch zu Angriffen auf Menschen. Trauriger Höhepunkt war die tödliche Attacke auf einen Jogger im Frühjahr 2023. An Wanderwegen im Trentino warnen heute Schilder vor den Tieren.