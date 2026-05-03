Eine Blumenrabatte hier, ein sauberer Weg dort - wer durch Römhild geht, sieht und spürt: Hier kümmern sich Menschen um ihre Stadt. Zu diesen Menschen gehören Marion Martin und Ingrid Theilig. Gemeinsam mit weiteren engagierten Römhildern bilden sie die Initiative „Die Glücksburger“, die sich seit Langem für die Verschönerung der Stadt einsetzt. Nun haben sie ein neues Vorhaben angestoßen: Mehr Sitzgelegenheiten für Römhild. Der Anfang ist bereits gemacht. Zwei neue Bänke wurden angeschafft und aufgestellt – ermöglicht durch Fördermittel der Thüringer Ehrenamtsstiftung sowie eine zusätzliche Spende der Familie Weyher.