Bädertag: CDU zu Heilbädern: Keine defizitären Strukturen stützen

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Angesichts klammer Kassen braucht es für die Thüringer Kur- und Heilbäder aus Sicht der CDU-Fraktion im Landtag tragfähige Zukunftskonzepte. "Mit Blick auf das strukturelle Milliardenloch, das der neuen Landesregierung hinterlassen wurde, können wir nicht auf Dauer defizitäre Strukturen stützen", sagte Fraktionschef Andreas Bühl anlässlich des Thüringer Bädertags. Er schlug einen Notfonds vor, den Kommunen abrufen können, die ein Konzept zur Reduzierung des strukturellen Defizits vorlegen.