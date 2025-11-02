Während sich die aktuelle Diskussion um Thüringens Bäderlandschaft fast ausschließlich auf Schwimmhallen in den größeren Städten konzentriert, geraten die Freibäder im ländlichen Raum ins Abseits, befürchtet Kaltennordheims Bürgermeister Erik Thürmer. Er mahnt an, dass gerade in den Freibädern mit großem ehrenamtlichem Engagement viel für Schwimmkultur, Jugendarbeit und Gemeinschaft getan wird, und fordert, dass diese Freibäder künftig gleichberechtigt in der Landesfinanzierung berücksichtigt werden.