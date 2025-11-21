«Bäder in Not»: Kommunen starten Petition für Erhalt ihrer Schwimmbäder

Erfurt (dpa/th) - Thüringens in Finanznot geratene Bäder und ihre Betreiberkommunen starten eine Petition - und wollen damit in den Dialog mit der Politik treten. Das sagte der Bad Tabarzer Bürgermeister David Ortmann (SPD) zusammen mit weiteren Vertretern der Initiative "Bäder in Not" in Erfurt. Demnach wollen die Macher der Initiative, die vom Heilbäderverband und dem Arbeitskreis der Thüringer Bäder ins Leben gerufen wurde, bei einer Aktion am 4. Dezember die nötigen 1.500 Stimmen sammeln, um in einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss gehört zu werden.