Vereinssport, Schulschwimmen und Badespaß bei Sonnenschein und Regenwetter bietet das Inselbergbad. Damit der Betrieb aber aufrecht erhalten werden kann, schießt die Stadt Brotterode-Trusetal in diesem Jahr 500.000 Euro zu. Andere Orte greifen noch tiefer in die Kasse, um das Defizit ihrer kommunalen Hallenbäder auszugleichen. Diese zählen als freiwillige Leistung, doch die Gemeinden und Städte können sie sich angesichts steigender Kosten kaum noch leisten.