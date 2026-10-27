Groß war die Betroffenheit in den sozialen Netzwerken, als vergangene Woche bekannt wurde, dass der „Bäcker Anton“ ab 26. Oktober in Sonneberg als feste Adresse für Brot und Brötchen, Brezeln und Krapfen ausfällt. Und ebenso als gastronomisches Angebot zur Kaffee-Kuchen-Gemütlichkeit in bester Innenstadtlage. Das Bild vom Aufsteller vorm Geschäft, das allen treuen Kunden ein letztes Dankeschön entbietet und ansonsten die dauerhafte Schließung des Cafés offiziell macht, ward vielfach fotografiert, geteilt und kommentiert. Der Grundton lautete auf Anteilnahme, auf ein Mitempfinden, wonach das in Deutschland grassierende „Bäckersterben“ in der Bahnhofstraße wohl seine traurige Fortsetzung finde.