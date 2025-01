Ein Blech mit 30 frischen Brötchen von einer Bäckerei in der Queienfelder Bachgasse wollten am frühen Samstagmorgen zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren stehlen. Ein Mann, der Zeuge der Tat wurde, verhinderte, dass die Brötchendiebe mit ihrer Beute in ein Fahrzeug steigen konnten und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beide Personen waren stark alkoholisiert – bei dem 22-Jährigen zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille an, bei dem 19-Jährigen sogar einen Alkoholwert von über 2,2 Promille. Die Brötchendiebe erwartet jetzt eine Diebstahlsanzeige.