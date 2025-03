Frühmorgens, punkt ein Uhr, beginnt der Arbeitstag für Bäcker- und Konditormeister Benjamin Gnauck. Wenn acht Stunden später der große Backofen ausgeschaltet wird, dann genießt er sein tägliches Ritual. Das besteht aus einem warmen doppelten Brötchen, frisch aus dem Ofen, dick bestrichen mit Butter und etwas Salz darüber. Dazu gibt es einen kräftigen Schluck Kaffee. So kann er, gut gerüstet, in die zweite Schicht seines Arbeitstages starten. Diese verbringt er in seinem Büro. Denn Papierkram erledigt sich nicht von alleine. Sechs Stunden später fällt auch bei ihm der Hammer. Feierabend – endlich.