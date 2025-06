Wenn in aller Frühe der Duft von frischem Brot durch die Fritz-Aßmus-Straße in Walldorf zieht, beginnt ein neuer Tag in der Bäckerei Dittmar. Seit mehr als 126 Jahren gibt es das Familienunternehmen, es wird in vierter Generation heute von Uwe und Corinna Dittmar geführt. Für sie ist ihre kleine Bäckerei an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt weit mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist gelebte Geschichte, ein Stück Heimat, ein Ort der Beständigkeit in einer sich ständig wandelnden Zeit.