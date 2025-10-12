Hochbetrieb herrschte in der Bäckerei von Eckhard Holland-Cunz wie an jedem Samstagmorgen. Semmeln, Körnerbrötchen und Brot, Croissants und Kuchen gingen über den Ladentisch. Fast wie sonst auch. Nur dass es dieses Mal noch ein Bennibär-Bärlauch-Brot zu kaufen gab. Ein ganz besonderes kleines Backwerk, hinter dem sich eine eigene, langjährige Geschichte verbirgt. Einer der beiden Hauptakteure darin: Eckhard Holland-Cunz, seines Zeichen Bäckermeister, Hobby-Musiker und begeisterter Freizeitsportler. Der andere: Ben Streubel, gestandener Radio-Moderator der ARD-Popnacht, die vom SWR3 ausgestrahlt wird.