Der Geruch nach frisch Gebackenem hat sich im Laufe der Jahrzehnte in das Eckhaus an der Wernshäuser Straße der DSF gesetzt. Selbst am Ruhetag hängt der Duft in der Luft, erinnert an knusprige Brotkrusten und Bleche voller Kuchen. Für Bäckermeister Matthias Frank ist es ein Seelenduft. Er ist mit ihm aufgewachsen, hat ihn über Jahrzehnte in dem Haus seiner Vorväter gehalten. Doch jetzt wird sich das Aroma nach und nach verflüchtigen. Nur noch wenige Tage, dann geht der Backofen im Hause Frank endgültig aus.