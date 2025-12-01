Stadtduell: Am vergangenen Wochenende duellierten sich der 1. Ilmenauer Badminton-Club und der SV 1880 Unterprölitz in der Thüringenliga. Das bessere Ende erwischten die Unterprölitzer: Mit insgesamt 6:2 gewannen sie gegen den Ilmenauer Lokalrivalen. Die Unterpörlitzer Leon Schröder und Thomas Pohl konnten ihr Doppel gegen Max Keßler und Max Gaida gewinnen. Stefan Horn und Thomas Handte konnten im Doppel wichtige Punkte für Ilmenau holen, bevor Anne Seifert und Tina Ehemann wiederum erfolgreich für Unterpörlitz waren. Ebenso gingen drei von vier Einzelpartien und das gemischte Doppel an den SV.