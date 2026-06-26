Die Spielzeugstadt erlebt am Sonntag, 28. Juni, ein sportliches Ereignis von historischem Format: In der SBBS-Dreifeldhalle im Ortsteil Steinbach trifft die deutsche Badminton-Jugend-Nationalmannschaft auf das gleichaltrige Auswahlteam aus Tschechien – ein internationales Duell auf höchstem Niveau, das es in dieser Form in Südthüringen noch nie gegeben hat. Die Begegnung ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch eine Premiere für die Region. Das letzte Aufeinandertreffen beider Nationen fand 2007 in Gera statt. Für Sonneberg ist es das erste Mal, dass die Stadt Austragungsort eines internationalen Badminton-Länderspiels wird. Damit setzt die Region ein deutliches Zeichen für ihre wachsende Bedeutung im Thüringer Sportgeschehen.