Badminton in Suhl: Ausfall, Remis und Siege für Feinmess

„Im Doppel hatten wir eine gute Aufschlagserie, den Schläger an der richtigen Stelle, die Lücke beim Gegner gefunden und zum Glück die besseren Nerven“, so Frank Reinhardt nach dem Spiel. Frank Reinhardt und Fabian Monheim legten im 1. Herreneinzel später noch einen Krimi nach – wie immer, wenn die beiden, die sich seit der Jugend kennen, aufeinandertreffen. Dieses Mal hatte Monheim für seine Eisenbahner die Nase vor. „Im Einzel konnte ich mich leider nicht so gut auf Fabian einstellen. Er hat den Schläger oft dazwischen bekommen und konnte Bälle abfangen. Am Ende habe ich durch drei leichte und schnelle Fehler meine Führung verschenkt und letztendlich knapp im 3. Satz verloren“, analysiert Frank Reinhardt die Partie, die aus seiner Sicht mit 21:16, 16:21 und 20:22 endete.