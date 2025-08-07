Badewetter: Regenphase sorgt für Besucherrückgang bei Freibädern

Heiße Tage im Juni

Auch die Münchner Freibäder waren während der vielen Regentage im Juli nur spärlich besucht. Da es in der Landeshauptstadt im Juni aber zwei bis drei Wochen überdurchschnittlich heiße Tage gab, kamen bislang bereits rund 100.000 Badegäste mehr als noch zur gleichen Zeit im Vorjahr, wie ein Sprecher mitteilte.