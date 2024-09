Die beiden jungen Männer waren zusammen mit einem Dritten am Freitag in Neuburg an der Donau beim Baden in dem Fluss in Not geraten. Während der 23-Jährige gerettet werden konnte, blieben die zwei anderen verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften blieb erfolglos und wurde am Samstagabend abgebrochen.