Neuburg an der Donau - Die Suchaktion nach den zwei in der Donau in Not geratenen Männern ist abgebrochen worden - und wird nach Angaben eines Polizeisprechers auch am Sonntag nicht fortgesetzt. Die Rettungskräfte haben am Samstagabend letzte Versuche gestartet, die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 22 Jahren noch lebend aufzufinden, wie ein Polizeisprecher erklärte - jedoch erfolglos.