Lindau (dpa/lby) - Mehrere Tage nach einem Badeunfall ist die Leiche eines 25-Jährigen aus dem Bodensee geborgen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Der junge Mann war am Samstag in der Reutiner Bucht bei Lindau (Bodensee) vor den Augen seiner Freunde untergegangen. Angaben der Wasserwacht zufolge, wurde der 25-Jährige am Mittwochmittag in 11,9 Metern Tiefe lokalisiert und von Tauchern aus dem Wasser geholt. Unterwasserdrohnen hätten den Einsatz unterstützt.