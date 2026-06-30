Pöhl (dpa/sn) - Die Suche nach zwei seit Sonntag vermissten Männern in der Talsperre Pöhl ist bisher erfolglos geblieben. Am Dienstag hat die Polizei den Einsatz mit Tauchern und speziell ausgebildeten Hunden fortgesetzt, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Die beiden Männer waren am Sonntagnachmittag von einem Tretboot aus ins Wasser gegangen und den Angaben zufolge von der Strömung abgetrieben worden. Die Pöhl im Vogtland ist einer der größten Stauseen Sachsens.