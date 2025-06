Badeunfall: Senior stirbt trotz Reanimation nach Badeunfall

Altötting (dpa/lby) - Ein Senior ist trotz einer zunächst erfolgreichen Reanimation nach einem Badeunfall in Oberbayern gestorben. Eine Angehörige bemerkte am Sonntag, dass der 78-Jährige bewusstlos auf der Oberfläche eines Baggersees bei Altötting trieb, wie die Polizei mitteilte. Weitere Badegäste halfen dann dabei, den Mann ans Ufer zu bringen. Der 78-Jährige wurde zunächst erfolgreich reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er allerdings einen Tag später. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.