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  4. Senior stirbt nach Badeunfall in Oberbayern

Badeunfall Senior stirbt nach Badeunfall in Oberbayern

Ein 82-Jähriger gerät beim Schwimmen in einem Weiher bei Murnau in Not und wird leblos geborgen. Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als Ursache.

Badeunfall: Senior stirbt nach Badeunfall in Oberbayern
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In Oberbayern ist ein Mann beim Baden tödlich verunglückt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Murnau am Staffelsee (dpa/lby) - Beim Schwimmen ist ein Senior in einem Weiher bei Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in Not geraten und leblos geborgen worden. Der 82-Jährige starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Sonntagmorgen mit einer Angehörigen zum Schwimmen gegangen und hatte sich in Ufernähe aufgehalten. Als die Frau ihre größere Runde zurückgelegt hatte, war der Mann verschwunden. 

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Die Besatzung eines Rettungshubschraubers entdeckte den 82-Jährigen schließlich im Wasser treibend. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann möglicherweise wegen gesundheitlichen Problemen in Not geraten war.