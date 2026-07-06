Badeunfall: Senior stirbt nach Badeunfall in Oberbayern

Murnau am Staffelsee (dpa/lby) - Beim Schwimmen ist ein Senior in einem Weiher bei Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in Not geraten und leblos geborgen worden. Der 82-Jährige starb in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Sonntagmorgen mit einer Angehörigen zum Schwimmen gegangen und hatte sich in Ufernähe aufgehalten. Als die Frau ihre größere Runde zurückgelegt hatte, war der Mann verschwunden.