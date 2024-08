Eine Zeugin hatte am Samstag beobachtet, wie der Senior am großen Jägersee in der Nähe von Feucht ins Wasser gegangen war. Als der Mann nach einigen Stunden nicht zurückgekehrt war, verständigte seine Frau die Polizei. Laut Angehörigen ist der Mann ein guter Schwimmer und regelmäßig in dem See unterwegs.