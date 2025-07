Kissing (dpa/lby) - Nach einem vermuteten Badeunfall ist ein 74-Jähriger südlich von Augsburg tot aus einem See geborgen worden. Der Mann war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Am Auensee in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) wurden dann sein Fahrrad und ein Handtuch gefunden.