Königswartha (dpa/sn) - Ein 86 Jahre alter Mann wird nach einem Bad im Niesendorfer See in Königswartha (Landkreis Bautzen) vermisst. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, habe es der Mann am Freitagnachmittag offenbar nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer geschafft. Seither wird er vermisst. Die Suchmaßnahmen von Rettungskräften und Polizisten blieben bis zum Einbruch der Dunkelheit erfolglos. Am Samstag ging die Suche weiter.